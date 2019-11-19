Тайссе возобновит работу с Федором Емельяненко

Тренер Питер Тайссе возобновит работу с бойцом Федором Емельяненко для подготовки к поединку россиянина в Японии.

— Скоро я прилечу в Россию, и мы приступим к подготовке, — цитирует Тайссе ТАСС.

Тайссе после боя Емельяненко с Райаном Бейдером высказывал желание не продолжать работу с Емельяненко. Россиянин проиграл американцу 26 января в финале Гран-при Bellator.

Емельяненко ближайший поединок проведет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона в рамках организации Bellator.