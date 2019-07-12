Тайсон заявил, что Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон дал прогноз на возможный матч-реванш Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

-Хабиб же побил Конора? - цитирует LowkickMMA Тайсона. - Но люди хотят увидеть их реванш. Но Конор не сможет побить Хабиба. Он никогда этого не сделает. Люди собираются заплатить деньги, чтобы увидеть их реванш. Конор – гений промоушена. Это невозможно не признать.

6 октября 2018 года в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора, а после получил дисквалификацию за беспорядки после поединка. Срок отстранения российского спортсмена истечет в июле этого года – 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с Дастином Порье.

На счету Нурмагомедова 27 боев и ни одного поражения, Макгрегор после того боя в октагон не выходил и заявил о завершении своей карьеры, но потом намекнул на возвращение.