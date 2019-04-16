"Тарасов купил судей и трижды сдался". Дацик - о скандальном бое

Бывший боец ММА Вячеслав Дацик подвел итоги боя с блогером Артемом Тарасовым и обвинил судей в своем поражении.

Поединок завершился скандалом и недовольством с обеих сторон.

Победу присудили Тарасову. Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя.

- У Тарасова не получилось купить меня, он купил судей, - отметил Дацик в интервью каналу True Gym. – Я хотел драться без судей, как предлагали, по правилам панкратиона. Придумали кучу правил, чтобы дать нарушения. Тарасов трижды сдался. Говорил, что не может продолжить бой. Поднимали его на бой, отдыхали по пять минут вместо 10 секунд. На бой не выходил. Судьи все придумали.

Судья сказал выйти из угла и занять позицию. Я занимаю позицию, но в итоге у меня нарушение. Какой на*** нарушение. Бил ему в корпус, попал по блоку. В итоге кричит, что по яйцам… Опять какое-то нарушение. Судьи, говорю конкретно, заряженные, купленные пи***.