Тактаров вспомнил, как в ходе его поездки по Дагестану в машине включили Крида

Российский экс-боец смешанного стиля, победитель турнира UFC 6 в 1995 году рассказал, как ездил в гости к чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову в Дагестан.

— Вы были у Хабиба в гостях около полугода назад. Как это было?

— Мы поели в кафе вместе, пообщались. А ночевал я не у него, а у человека, который был главой моей Федерации ММА. Точнее, в домике, который он сдает. Было так шумно, что я делал людям замечание. Казалось, что туда съехалась вся спортивная общественность. В следующий раз когда приеду в Дагестан, думаю, остановлюсь в гостинице.

— А в целом как все прошло?

— Я приехал, мы поужинали с Хабибом. Потом меня отвезли в этот домик к бывшему главе Федерации. Утром я сбегал на зарядку, потому мы полдня ездили по горам, в ущелье какое-то заехали, потом к какому-то бизнесмену приехали, пообщались. Затем съездили в Хасавюрт. В машине играл Егор Крид, это была ирония.

— В машине был Хабиб?

— Нет, в ней были ребята из Дагестана, которым я пытался помочь организовать бой в Чечне. Один из них хотел стать президентом моей Федерации ММА. Там еще был актер и режиссер Егор Климович. Он вам очень много чего расскажет про ту поездку в Дагестан. А я еду в поезде на празднование своего дня рождения. Связь сейчас пропадет. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Тактарова