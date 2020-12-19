Тактаров прокомментировал закрытие «Дома-2»: «Может быть, это точка отсчета»

Первый российский боец в UFC, актер Олег Тактаров во время прямого эфира в Instagram прокомментировал закрытие реалити-шоу «Дом-2». Шоу стартовало в мае 2004 года. Последняя серия выйдет 30 декабря 2020-го.

«Вы представляете, закрылось шоу «Дом-2», — сказал Тактаров. — Наверное, это какой-то звоночек. Может быть, это точка отсчета. Может, с этого момента пойдет какой-то другой виток. Я в актерской академии учился на старых фильмах. В России в это же время снимали такие же потрясающие фильмы, серьезные — про настоящих людей. И потом это все вдруг неожиданно поменялось на гейскую тематику, на «домдвавскую» тематику».