Тактаров – Харитонову: "Сережа, думай, прежде чем говорить"

Бывший боец ММА Олег Тактаров ответил на слова бойца Сергея Харитонова. Напомним, что Тактаров критически высказался в адрес Харитонова после его поражения от Мэтта Митриона.

Напомним, что уже на первой минуте поединка Митрион нанес запрещенный удар ногой в пах, из-за чего российский спортсмен не смог продолжить поединок. Бой был признан несостоявшимся. Тактаров заявил, что Харитонов "упал и стал ныть", а он бы на его месте "оторвал ногу, которая летит в пах".

В ответ на это Харитонов провел прямой эфир в Инстаграме, в котором сказал следующее: "Знаю, что он там что-то высказывает. Но пьяные речи эти слушать разных непонятных пассажиров... Может, человек уже потихонечку с ума сходит".

"Сережа, думай, прежде чем говорить", – написал Тактаров.