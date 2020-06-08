Тактаров договорился о том, что Макгрегор снимется в его фильме

Бывший боец UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров рассказал о том, что пригласил Конора Макгрегора сняться в его фильме.

— У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме, — приводит слова Тактарова ТАСС. — Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм.

Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль.

Не было еще таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах. Обратно ты уже не вернешься.