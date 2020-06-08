Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Тактаров договорился о том, что Макгрегор снимется в его фильме

10:02
Теги:

Бывший боец UFC, актер и кинопродюсер Олег Тактаров рассказал о том, что пригласил Конора Макгрегора сняться в его фильме.

— У меня есть предварительная договоренность с его менеджером о том, что он снимется в моем фильме, — приводит слова Тактарова ТАСС. — Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм.

Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошел на эту роль.

Не было еще таких бойцов, которые бы снимались в кино, а после побеждали на турнирах. Обратно ты уже не вернешься.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8669621

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир