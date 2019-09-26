Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов отметил, что эпатаж бывшего чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора — вовсе не наигранный.

— Макгрегор привлек внимание огромного числа фанатов по всему миру к смешанным единоборствам — не только своим поведением, но и стилем боя, — цитирует RT Мурадова. Он много говорит и иногда перебарщивает, но он умеет это делать. А Адесанье это не идет. Сразу видно, что это наигранно. Макгрегор — он такой дурак по жизни.