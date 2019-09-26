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«Такой дурак по жизни». Узбекский боец UFC Мурадов — о Макгрегоре

11:47
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Узбекский боец UFC Махмуд Мурадов отметил, что эпатаж бывшего чемпиона организации ирландца Конора Макгрегора — вовсе не наигранный.

— Макгрегор привлек внимание огромного числа фанатов по всему миру к смешанным единоборствам — не только своим поведением, но и стилем боя, — цитирует RT Мурадова. Он много говорит и иногда перебарщивает, но он умеет это делать. А Адесанье это не идет. Сразу видно, что это наигранно. Макгрегор — он такой дурак по жизни.

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