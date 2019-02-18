Судья Игорь Демидов: "Минаков проиграл, надо попадать, а не ходить 15 минут усталым"

Российский судья Игорь Демидов согласился с решением коллег, которые зафиксировали победу Чейка Конго над Виталием Минаковым на Bellator 216. Один рефери отдал победу французу со счетом 30:27, другие два - 29:28.

- Случилось то, о чем говорил Тактаров: человек вышел в октагон и просто ходит вперед-назад, без ударов, без ничего. Первый раунд ничейный: 10:10, второй - также 10:10, а третий раунд Конго выиграл. У них приблизительно в равный был бой до третьего раунда, один в партере контролирует, другой - в клинче. Минаков старался задавить активностью, Конго взял точностью попаданий. А в третьем раунде Конго даже в партере был активнее, нижний активнее, чем верхний - это вообще редкость. Конго больше ущерба нанес Минакову. Американцы правильно все расценили. У нас комментаторы просто не понимают, что происходит, они настраивают публику на обман. В итоге все удивились от решения судей, а на самом деле все просто: Конго попадал больше - вот и результат. Он был точнее и причинил больше урона. Кто бил, тот и выиграл. Надо попадать, а не ходить уставшим все 15 минут, - сказал Демидов. (Михаил Потапов)