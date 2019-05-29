Судья боя Дацик - Тарасов прокомментировал свои решения

Российский боец смешанного стиля (MMA) Армен Гулян, судивший бой Вячеслава Дацика с Артемом Тарасовым, прокомментировал свои решения. Бой завершился победой ММА-блогера Тарасова из-за дисквалификации Дацика.

– Ну что же, никогда не избегал нового опыта и понимая всю специфику этого боя и бойцов участвующих в нем, согласился судить данный бой в рамках правил Союза ММА России, что было заранее решено. И еще раз обговорено в присутствие оппонентов, угловых и организаторов. Уверен, что решения и действия судей были более чем верным и своевременным в данных обстоятельствах. Соглашусь ли я еще судить подобное противостояние, да. Бой Дацика, нет. Это не имеет никакого отношения к спорту!, – сказал Гулян.



28 мая Гулян подписал контракт с компанией Gagarin Sports Management, которая будет представлять его интересы на рынке промоушнов. 28-летний боец выступает в легчайшей весовой категории и Чемпионом России по Джиу Джитсу, обладателем Кубка России по ММА. Профессиональную карьеру Армен начал в 2016 и является непобежденным спортсменом с рекордом 7-0-0.



Следующий свой бой Гулян проведет 6 июля в Ереване. Имя соперника пока неизвестно.