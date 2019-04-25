Кисловодский городской суд Ставрополья отклонил апелляцию бойца ММА Александра Емельяненко на штраф и лишение водительских прав, сообщают "РИА Новости".

7 марта мировой суд в Кисловодске принял решение оштрафовать Емельяненко на 30 тысяч рублей и лишить его прав на 1,5 года за отказ от прохождения медосвидетельствования. Боец обжаловал этот вердикт.

1 марта Емельяненко на своем автомобиле стал участником ДТП в Кисловодске. По информации суда, после остановки сотрудниками ГИБДД он заблокировал двери, оскорблял сотрудников полиции и вел себя агрессивно. От спортсмена исходил стойкий запах алкоголя. После отказа выйти из машины, он поехал по тротуару, а затем был задержан.

Суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неповиновение сотруднику полиции.