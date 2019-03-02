Суд арестовал Емельяненко на 10 суток

Кисловодский городской суд в субботу арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по административному делу о неповиновении полиции при задержании.

- Суд признал виновным и назначил административный арест на 10 суток, - приводит ТАСС слова судьи.

В пятницу 37-летний Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

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