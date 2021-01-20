Су Мудаэржи победил Зарруха Адашева единогласным решением судей
20:24
В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 20, он же UFC Fight Island 8.
В наилегчайшего веса сошлись Су Мудаэржи (14-4) из Китая и Заррух Адашев (3-3) из Узбекистана. Мудажери победил единогласным решением судей.
Для Зарруха это был второй бой в UFC, а первый он проиграл нокаутом прошлым летом.
В главном противостоянии шоу сразятся представители полусреднего дивизиона Майкл Кьеза и Нил Мэгни.
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