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Су Мудаэржи победил Зарруха Адашева единогласным решением судей

20:24

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 20, он же UFC Fight Island 8.

В наилегчайшего веса сошлись Су Мудаэржи (14-4) из Китая и Заррух Адашев (3-3) из Узбекистана. Мудажери победил единогласным решением судей.

Для Зарруха это был второй бой в UFC, а первый он проиграл нокаутом прошлым летом.

В главном противостоянии шоу сразятся представители полусреднего дивизиона Майкл Кьеза и Нил Мэгни.

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