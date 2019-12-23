Страшный перелом на турнире по ММА в Перу. 18+
14:48
На турнире по ММА Combate Americas 53: Copa Combate 2019 в Лиме (Перу) один из бойцов получил тяжелую траву.
В рамках основного карда состоялся бой двух перуанских легковесов — Милко Тукто (5 побед и одно поражение в ММА) и Сальвадора Бесерры (8-3). Во время поединка Тукто провел прием, а его соперник вытянул руку и попытался опереться о поверхность и предотвратить тейкдаун. В итоге его рука была сломана, и рефери моментально остановил поединок, присудив победу Тукто.
Видео случившегося было опубликовано в интернете.
Видео 18+. Слабонервным смотреть не рекомендуется
Warning Graphic:— caposa (@Grabaka_Hitman) December 21, 2019
Milko Tucto breaks Salvador Becerra's arm with a slam in R1#CopaCombate pic.twitter.com/1InpxDtTth
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