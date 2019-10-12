Стивен Сигал: «Я не вправе давать советы Хабибу»

Американский актер Стивен Сигал признался, что не вправе давать Хабибу Нурмагомедову советы.

— Я не вправе давать советы Хабибу, — заявил Сигал RT. — Он выдающийся боец и превосходен в борьбе. Но он не является моим учеником. Был бы он подопечным, я бы дал ему совет. А так — я даже не встречался с ним. Но я думаю, он великий.

31-летний уроженец Дагестана провел в ММА 28 боев, победив в каждом из них.