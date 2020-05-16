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«Стипе, наверное, не в себе». Блейдс обвинил Миочича во лжи

11:33
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Боец UFC Кертис Блейдс заявил, что не верит чемпиону в тяжелом весе Стипе Миочичу, который уверяет промоушен, что пока не может провести третий бой с Даниэлем Кормье из-за отсутствия возможности провести полноценный тренировочный лагерь.

— Любой профессиональный спортсмен, а в особенности профессиональный боец, сам несет ответственность за свою подготовку, — написал Блейдс в Twitter. — Пандемия не вынудила меня пропустить ни одной тренировки. Стипе, наверное, не в себе, если думает, что люди верят в то, что он не может тренироваться, потому что его тренер закрыл зал.

Ранее Кормье также обвинил Миочича в уклонении от боя и потребовал подписать контракт. Напомним, что бойцы дважды встречались между собой. В первом бою Кормье нокаутировал оппонента в первом раунде. Второй поединок закончился победой Миочича нокаутом в четвертом раунде.

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