Стецуренко уверен, что одержит красивую победу над Сантибековым

Российский кикбоксер Александр Стецуренко поделился ожиданиями от предстоящего поединка с казахстанцем Адосом Сантибековым.

«Думаю, что покажу хороший бой, подниму темп, посмотрим. Я не видел, как он работает ногами. Я так понял, что мы будем выступать с ним по кикбоксингу, то есть это удары и ногами, и коленями, возможно, он к этому не будет готов.

Я верю в свою победу! Давай покажем красивый, зрелищный поединок", — приводит «РЕН ТВ» слова 39-летнего россиянина.

Поединок между Стецуренко и Сантибековым пройдет 18 ноября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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