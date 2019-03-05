Станет ли Забит чемпионом UFC? Карьере Емельяненко - конец? Эфир "СЭ" об ММА

Обозреватель "СЭ" Илья Андреев в прямом эфире на нашем сайте расскажет о последних событиях в смешанных единоборствах.

– Забит Магомедшарипов – уже звезда UFC?

– Когда Забиту дадут титульный бой?

– Кто будет следующим соперником Магомедшарипова?

– Александр Емельяненко. Его карьере конец?

– Александр Емельяненко когда-нибудь станет примерным человеком?

– Когда Харитонов отомстит Митриону за удар в пах?

– Последние новости о том, кто будет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.

Наш номер WhatsApp для связи – 8-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!