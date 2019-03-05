Станет ли Забит чемпионом UFC? Карьере Емельяненко - конец? Эфир "СЭ" об ММА

Обозреватель "СЭ" Илья Андреев в прямом эфире на нашем сайте расскажет о последних событиях в смешанных единоборствах.
– Забит Магомедшарипов – уже звезда UFC?
– Когда Забиту дадут титульный бой?
– Кто будет следующим соперником Магомедшарипова?
– Александр Емельяненко. Его карьере конец?
– Александр Емельяненко когда-нибудь станет примерным человеком?
– Когда Харитонов отомстит Митриону за удар в пах?
– Последние новости о том, кто будет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.
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