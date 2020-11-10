Бой Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова пройдет в Москве, 13 декабря на «ВТБ Арене», сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«Мы сдвинули запланированную дату турнира ACA 115 на один день. Уверен, что сенсационного противостояние Лысого Хищника против против Уральского Халка станет одним из самых резонансных в ММА и будет логично, чтоб такое событие пройдет в Москве. Мы приложим максимальные усилия к тому, чтобы согласовать присутствие зрителей на турнире, пусть и в ограниченном количестве», — заявил Яценко пресс-службе турнира.

На счету 34-летнего Исмаилова в ММА 16 побед, 2 поражения и 1 ничья, у 32-летнего Штыркова 17 побед, 1 ничья и 1 поражение в ММА.