Стала известна стоимость чемпионского пояса UFC

Стоимость чемпионского пояса UFC составляет 650 долларов, информирует New York Times. Об этом стало известно из финансового отчета бывшего президента США Дональда Трампа, которому в 2018 году подарили этот трофей.

Экс-глава государства получил пояс бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона.

?«Трамп крутой. Он называл меня чемпионом. Он попытался отдать мне обратно, но я сказал: «Нет, господин президент, теперь это ваш пояс. Вы чемпион американского народа. Вы возвращаете этой стране величие», — говорил тогда Ковингтон.

32-летний Ковингтон последний бой провел в сентябре 2020 года, победив Тайрона Вудли. Всего он провел в ММА 15 боев (16 побед, 2 поражения).