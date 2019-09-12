Стал известен кард турнира UFC в Москве

Глава офиса UFC по России и странам СНГ Андрей Громковский объявил кард турнира UFC в Москве, который пройдет 9 ноября на арене ЦСКА в Москве. В главном поединке выступит россиянин Александр Волков с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Остальной кард выглядит так:

Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия)

Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США) легкий вес

Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания)

Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США)

Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания)

Шамиль Гамзатов (Россия) — Клиднсон Абреу (Бразилия)

Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США)

Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания)