Стал известен кард турнира UFC в Москве
11:48
Глава офиса UFC по России и странам СНГ Андрей Громковский объявил кард турнира UFC в Москве, который пройдет 9 ноября на арене ЦСКА в Москве. В главном поединке выступит россиянин Александр Волков с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Остальной кард выглядит так:
Абубакар Нурмагомедов (Россия) — Дэвид Завада (Германия)
Александр Яковлев (Россия) — Винко Питчелл (США) легкий вес
Зелим Имадаев (Россия) — Дэнни Робертс (Великобритания)
Магомед Анкалаев (Россия) — Дальча Лунгиамбула (США)
Роман Копылов (Россия) — Карл Роберсон (Великобритания)
Шамиль Гамзатов (Россия) — Клиднсон Абреу (Бразилия)
Гаджимурад Антигулов (Россия) — Эд Херман (США)
Григорий Попов (Россия) — Дейви Грант (Великобритания)