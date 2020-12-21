Youtube-канал «Ушатайка: Спорт-Экспресс» покажет в прямом эфире турнир «Короли нокаутов», который пройдет в понедельник, 21 декабря в Санкт-Петербурге. Начало турнира — 17.00 (мск).

Главное событие вечера — бой за вакантный титул WBC International в суперсреднем весе между Евгением Шведенко (13-0) и Артуром Осиповым (16-2-1).

Полный кард турнира:

Евгений Шведенко (13-0-0) — Артур Осипов (16-2-1)

Степан Диюн (2-0-1) — Дмитрий Милюша (9-3-0)

Эдгар Москвичев (10-1-1) — Арест Саакян (5-1-0)

Павел Сосулин (2-0-0) — Евгений Никитин (5-4-0)

Андрей Кириченко (0-0-0) — Владислав Фрезе (4-2-1)

Орхан Гаджиев (8-1-0) — Михаил Козлетинов (1-0-0)

Зариф Аджмал (0-0-0) — Александр Тихонов (0-5-0)

Исмат Гулиев (6-0-0) — Алишер Ашуров (3-26-0)

Мирзакамол Нематов (1-0-0) — Евгений Климов (2-4-1)

Бахромой Фозилов (0-1-1) — Артем Пугач (0-1-1)