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Сегодня, 15:44

Спивак: «Павлович физически сильнее Нганну. Он может стать чемпионом UFC»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Франсис Нганну.
Фото Global Look Press

Тяжеловес UFC Сергей Спивак считает, что россиянин Сергей Павлович физически сильнее экс-чемпиона UFC в тяжелом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. В прошлом 28-летний Спивак тренировался с обоими бойцами.

«Оба очень сильные физически, крепкие, обладают нокаутирующей мощью. Серега молодой, и у него сейчас время, чтобы показать. У него есть все предпосылки, чтобы стать чемпионом UFC в тяжелом весе в ближайшее время», — сказал Спивак в интервью «СЭ».

«Кто физически сильнее? Борцы всегда сильнее ударников. А так Серега — борец, занимался классической борьбой. Мне кажется, Серега посильнее будет. Серега — большой, сильный, крепкий парень».

В настоящее время Павлович занимает 3-ю строчку в рейтинге тяжеловесов UFC, а Спивак — 7-ю.

Сергей Павлович
Франсис Нганну
UFC
ММА
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