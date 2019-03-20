Сопернику Александра Емельяненко на турнире в Челябинске нашли замену

Российский тяжеловес Антон Вязигин (12-3) проведет поединок против бразильца Вагнера Прадо (15-3) на турнире RCC6, который пройдет 4 мая в Челябинске. Изначально с Прадо должен был драться Александр Емельяненко (28-7-1).

Для Вязигина бой с бразильцем станет вторым на турнирах RCC – в декабре на пятом турнире промоушна он одержал досрочную победу над Джеронимо Дос Сантосом (41-21-1). Всего в его активе 12 побед в 15 поединках и один несостоявшийся бой против Сергея Харитонова.

В активе Вагнера 14 побед в 19 поединках. В 2012 году он был приглашен в UFC, но не смог закрепиться и продолжил выступать в Бразилии. В прошлом году он дебютировал в польской лиге KSW и одержал там две победы. Он входит в топ-15 сильнейших бойцов Бразилии в дивизионе тяжеловесов и подходит к бою с серией из трех побед.

Турнир RCC6 возглавит бой Александра Шлеменко (57-12) против Вискарди Андраде (20-7), а в со-главном поединке встретятся Артем Фролов (11-1) и Йонас Билльштайн (20-6-1).