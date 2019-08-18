Содик Юсуфф эффектно нокаутировал Габриэля Бенитеса. Видео

На турнире UFC 241 в Анахайме (США) нигериец Содик Юсуфф нокаутировал мексиканца Габриэля Бенитеса на последней минуте первого раунда. Бой состоялся в полулегком весе.

Юсуфф восстановился после нокдауна, поймал Бенитеса в стойке правым боковым и добил. Отметим, что к этому моменту у нигерийца начал закрываться один глаз. Для него это третья победа в UFC.

В главном бою вечера чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье (США) встретится со Стипе Миочичем (Хорватия).