Соцсети высмеяли Конора за вызов актера на бой

Боец ММА Конор Макгрегор, который ранее объявил о завершении карьеры, в своем Твиттере объявил, что вызывает на поединок актера Марка Уолберга. В своем сообщении он назвал его "актрисой".
- Я решил вызвать голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции, - написал спортсмен.
31 марта 2019 г.
В соцсетях пользователи высмеяли спортсмена за его сообщение.
Chicken bluff lol pic.twitter.com/8ThM7L4ZNm– Sayed Adeeb (@Adeeb0007) 31 марта 2019 г.
Уолберг является владельцем части акций UFC. Он был продюссером фильма боец о двух братьях-боксерах, сыграл в фильме "Дневник баскетболиста".
31 марта 2019 г.
31 марта 2019 г.
31 марта 2019 г.
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