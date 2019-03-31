Соцсети высмеяли Конора за вызов актера на бой

Боец ММА Конор Макгрегор, который ранее объявил о завершении карьеры, в своем Твиттере объявил, что вызывает на поединок актера Марка Уолберга. В своем сообщении он назвал его "актрисой".

- Я решил вызвать голливудскую актрису Марка Уолберга. Бой на все акции, - написал спортсмен.

В соцсетях пользователи высмеяли спортсмена за его сообщение.

Уолберг является владельцем части акций UFC. Он был продюссером фильма боец о двух братьях-боксерах, сыграл в фильме "Дневник баскетболиста".