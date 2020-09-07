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«Смириться и двигаться дальше». Хабиб рассказал о тренировках без отца

06:25
Хабиб Нурмагомедов с отцом. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов с отцом. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» рассказал, что его система тренировок не изменилась, но ему очень не хватает отца. Тренер и отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — скончался 3 июля этого года в возрасте 57 лет.

— Вот этот зал он строил, — сказал Хабиб. — Он его не увидел. Это был его проект. Парная, бассейн, качалка, груша. Чтобы я во двор вышел и сразу зашел в зал. Чтобы мои близкие, спарринг-партнеры могли сюда прийти. Он понимал, насколько мне тяжело ходить в другие залы, где меня постоянно отвлекают. Система не поменялась, но отца, конечно, очень сильно не хватает. Что мы можем с этим сделать? Мы должны с этим смириться, принять это и двигаться дальше. Другого выбора нет. Или надо оставить, или если ты занимаешься этим, надо заниматься ответственно. Я тренируюсь точно так же, как раньше. В этом плане ничего не поменялось. Может быть, даже еще больше.

Полностью интервью Хабиба читайте здесь

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