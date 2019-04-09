Сменился соперник Юнуса Евлоева в бою за титул чемпиона ACA

27 апреля в Москве на ЦСКА Арена пройдет международный турнир АСА 95. Чемпионский пояс ACA в наилегчайшем весе разыграют россиянин Юнус Евлоев и бразилец Джосиел Сильва по прозвищу "Мясник", заменивший травмированного Азама Гафорова.

34-летний россиянин провел 30 боев, одержав 22 победы, является действующим чемпионом WFCA. Евлоев – боец, дебютировавший в профи около 10 лет назад, принимал участие в турнирах целого ряда организаций: M-1 Global, Shooto Europe и FNG.

28-летний бразилец обладает почти "сухим" рекордом (11-1). В его активе победы над такими бойцами, как Курбан Гаджиева, Сэм Холлидей, Магомед Гиназов.