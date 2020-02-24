«Слишком много неправды». Федор Емельяненко отреагировал на интервью бывшего тренера

Экс-чемпион Pride в тяжелом весе Федор Емельяненко (39-6-0) прокомментировал интервью бывшего тренера Russian Top Team Николая Питькова, которое он дал «СЭ» на прошлой неделе. Интервью было посвящено начальному этапу карьеры бойца Сергея Харитонова.

— Слишком много неправды для одного интервью! — написал Емельяненко в сториз Instagram.

Федор и Александр Емельяненко (28-7-1), а также Сергей Харитонов (31-8) предсталяли Russian Top Team в начале карьеры в ММА. Братья покинули команду в 2003 году, а Харитонов — в 2007-м, после чего она прекратила существование.