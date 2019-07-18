Следующий бой Александра Емельяненко пройдет в конце сентября или в начале октября

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, что его следующий бой состоится в конце сентября или в начале октября в организации промоушена Gorilla Fighting Championship. Он отметил, что соперник пока неизвестен.

- Мой следующий бой состоится в конце сентября или в начале октября в организации Gorilla Fighting Championship. Соперник пока не известен! - написал Емельяненко в своем Instagram.

Емельяненко с 2003 года провел в ММА 36 боев – 28 побед, 7 поражений, 1 ничья. В последний раз 37-летний боец выходил в октагон в августе 2018 года.