Сильное интервью с Александром Емельяненко. В понедельник — на YouTube-канале «СЭ»
16:00
Знаменитый боец Александр Емельяненко за два месяца до боксерского боя с силачом Михаилом Кокляевым дал большое и откровенное интервью «СЭ». Он был открыт как никогда.
В понедельник, 30 сентября, в 10.00 по московскому времени мы опубликуем первую часть беседы на YouTube-канале «СЭ».
Мы поговорили:
— о поединке с Кокляевым
— о том, как он валял сильнейшего человека в мире
— о Bare Knucke FC
— о промоушене, который хочет запустить Александр
— о стиле Хабиба
— о запросах Харитонова (жестко)
— о заявлениях Дацика (еще жестче)
— о том, как Емельяненко похудел
— о тренировках 24/7
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