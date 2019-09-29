Знаменитый боец Александр Емельяненко за два месяца до боксерского боя с силачом Михаилом Кокляевым дал большое и откровенное интервью «СЭ». Он был открыт как никогда.

В понедельник, 30 сентября, в 10.00 по московскому времени мы опубликуем первую часть беседы на YouTube-канале «СЭ».

Мы поговорили:

— о поединке с Кокляевым

— о том, как он валял сильнейшего человека в мире

— о Bare Knucke FC

— о промоушене, который хочет запустить Александр

— о стиле Хабиба

— о запросах Харитонова (жестко)

— о заявлениях Дацика (еще жестче)

— о том, как Емельяненко похудел

— о тренировках 24/7