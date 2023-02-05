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Сегодня, 10:23

Кирилл Сидельников: «Токов был готов к бою с Эблином на 10 процентов»

Давид Хачатрян
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Боец команды Fedor Team Кирилл Сидельников (14-7) рассказал «СЭ», что его одноклубник Анатолий Токов был далеко не полностью готов к поединку с Джонни Эблином (13-0).

«Токов поехал на этот бой от своего 100-процентного состояния здоровья — на 10. Да, на 10 процентов. Но он принял этот бой. Это знают только его близкие: команда, родственники, друзья. То, что он продержался пять раундов, — это очень хорошо. Другие скажут: «Нахрен ты ехал? Надо было отказываться». А может, такого шанса в жизни больше не будет, он подрался за титул, хрен его знает, что будет завтра. Мы живем в таком мире и в такое время, что ничего не известно. Еще раз говорю, он был готов на 10 процентов от своего состояния», — сказал Сидельников.

Токов проиграл Эблину единогласным решением судей (45-50, 46-49, 46-49). Их поединок был со-главным событем вечера на Bellator 290. Турнир прошел в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде, США.

Bellator (Беллатор)
Анатолий Токов
ММА
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