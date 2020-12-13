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Штырков поблагодарил своих хейтеров после поединка с Исмаиловым

13 декабря 2020, 23:06
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Российский боец ММА Иван Штырков после поединка со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 115 поблагодарил тех, кто болел против него.

«Я коротко разговаривать не умею, — сказал Штырков в интервью после боя. — Спасибо моей маме, папе, моей девушке. Спасибо нашей команде. Конечно, спасибо моему тренеру и всем, кто был во время моей подготовки. Спасибо всем огромное: лиге за этот шанс, Маге и его команде. Если бы не этот вызов, вы бы не увидели таким меня в клетке. Спасибо всем, кто болеет против меня. Я благодаря вам расту, вы меня мотивируете».

Бой продлился все три раунда. Исмаилов победил единогласным решением судей.

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