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Вайнлэнд — О'Мэлли: видеообзор боя UFC 250

10:48
Шон О&#039;Мэлли против Эдди Вайнланда. Фото Instagram.com
Шон О&#039;Мэлли против Эдди Вайнланда. Фото Instagram.com

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В поединке в легчайшем весе (до 65,8 кг) встретились два американских бойца — Эдди Вайнлэнд и Шон О'Мэлли.

Поединок завершился победой О'Мэлли нокаутом в первом раунде

25-летний боец одержал 12-ю победу в ММА и продолжает выступать без поражений. 38-летний Вайнлэнд в свою очередь потерпел 14-е поражение при 24 победах и 1 ничьей.

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