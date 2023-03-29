Шон О'Мэлли похвалил Сэндхэгена за бой с Марлоном Верой: «Кори просто его переиграл»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) высоко оценил выступление Кори Сэндхэгена (16-4) в бою против Марлона Веры (20-8).

«Я считаю, что Кори просто переиграл Чито, — сказал О'Мэлли на своем подкасте. — Они дрались в большой клетке, она на 40 процентов больше, чем в UFC Apex. Если бы они дрались в маленькой клетке, Чито чувствовал бы себя гораздо комфортнее.

Я не думаю, что с Чито было что-то не так. Просто Кори чертовски хорош. Его стиль подходит под стиль Чито. На самом деле он [Вера] не очень быстрый парень, но он выносливый. Кори же был сфокусирован все 25 минут, и он сделал то, что должен был. Однако он прибегал к борьбе больше, чем я думал перед их поединком».

Сэндхэген одолел Веру раздельным решением судей (47-48, 50-45, 49-46). Бой состоялся 25 марта на UFC on ESPN 43 в Сан-Антонио, США.