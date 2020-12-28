Шлеменко: «В 90 процентах случаев в разводах виноваты женщины»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказал мнение, что в большинстве разводов виноваты женщины.

По словам бойца, жены должны уметь жертвовать ради своих мужчин и не идти против главы семьи.

«?Считаю, что в 90 процентах разводов виноваты женщины, — рассказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале Оксаны Кравцовой. -Некоторые, в силу своей слабости, пытаются самоутвердиться за счет других людей. Чтобы их затюкать, добить лежачего. А сильный человек никогда не будет себя так вести.

Хорошо, когда женщина показывает детям, что против главы семьи нельзя открывать рот, ничего нельзя делать. В таком случае будет порядок в семье. Таких женщин всегда уважают, за них готовы отдать жизнь. Жены должны уметь терпеть, жертвовать и помогать разгрузить своего мужчину... Если мужчина кричит на женщину, то это происходит не просто так. Жена — именно тот человек, с которым он может показать свою слабость".

?Напомним, 36-летний Шлеменко в ММА одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Последний бой он провел год назад, когда в декабре 2019-го на RCC7 «Шторм» победил Дэвида Бранча.