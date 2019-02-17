Шлеменко считает, что Минаков победил Конго

Боец ММА Александр Шлеменко - о поединке Bellator 216 Чейк Конго - Виталий Минаков. Судьи отдали победу французу – 30-27, 29-28, 29-28. Это восьмая подряд победа Конго и первое поражение Минакова в карьере.

- Как я понимаю, вопрос есть в первом и третьем раундах. Третий раунд за Виталием. То, что один судья отдал все раунды Конго, - это абсурд, непонятно, куда он смотрел, - цитирует Шлеменко ТАСС. - Считаю, что Виталий выиграл бой, хоть это и было очень непросто. Нужно отметить, что Конго хорошо подготовился.

43-летний француз одержал 30-ю победу в карьере (18 досрочно) при десяти поражениях.