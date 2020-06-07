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Шлеменко считает, что Макгрегор не собирается завершать карьеру

12:09
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Российский боец Александр Шлеменко считает, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь объявил о завершении карьеры для того, чтобы потом красиво вернуться.

— По моему мнению, он просто пользуется этим трюком, — цитирует Шлеменко ТАСС. — И в первый, и во второй раз это сработало, поскольку многих людей эта новость заинтересовала, и сейчас будет точно так же. Мне кажется, это чисто с той точки зрения, чтобы потом красиво вернуться.

По поводу его формы ничего не могу сказать, я с ним не тренировался, а дрался он еще до пандемии. Не думаю, что там, где он жил, были открыты залы. Оценить его форму очень сложно, тем более последний бой он проводил против ударника, а он всегда с ними неплохо расправлялся. У него были проблемы с борцами, особенно с одним, поэтому еще раз скажу, что оценить его форму сложно.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8669015

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