Шлеменко проведет бой с бразильцем Соузой 30 сентября в Омске

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко проведет бой с бразильцем Клебером Соузой. Об этом Шлеменко сообщил в соцсетях.

Турнир с их участием состоится 30 сентября в Омске на турнире SFC 5.

Шлеменко провел последний бой 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге, где он техническим нокаутом в первом раунде уступил бойцу из Сербии Алкександру Иличу.

Согласно Sherdog всего на счету 38-летнего Шлеменко 61 победа и 14 поражений, у 37-летнего Соузы — 23 победы и 13 поражений.