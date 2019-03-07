Шлеменко проведет бой 4 мая вместо Емельяненко

Российский боец Александр Шлеменко (57-12) возглавит шестой турнир Russian Cagefighting Championship, который пройдет 4 мая в Челябинске.

Шлеменко заменит на этом турнире Александра Емельяненко, который на прошлой неделе был арестован за пьяную езду и сопротивление полиции. Соперник Шлеменко пока неизвестен.

Шлеменко выступает на профессиональном уровне с 2004 года. В 2010 он подписал контракт с Bellator, где выиграл Гран-при и завоевал титул чемпиона в среднем весе. В прошлом году Шлеменко стал свободным агентом. Предыдущий поединок он провел на турнире RCC5 против Йонаса Билльштайна (20-6-1) и одержал победу во втором раунде удушающим приемом. Сейчас Шлеменко занимает четвертую строчку в российском рейтинге среднего веса.

Йонас Билльштайн также выступит на турнире. Ему предстоит бой против российского бойца Артема Фролова (11-1). (Михаил Потапов)