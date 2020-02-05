Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (59 побед, 13 поражений) прокомментировал слова журналиста Олега Кашина, который сказал, что ММА в России нужно запретить, а чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дискредитирует страну.

— Не поддерживаю эту позицию, — заявил Шлеменко. — Может раньше, когда я не занимался единоборствами, я бы тоже так думал. Но теперь я понял в чем смысл единоборств и, пользуясь случаем, хочу его объяснить. Те же американцы, бразильцы не знают, как выглядят русские люди. Они туда приезжают и показывают себя, показывают силу духа. Я стараюсь делать именно это. Американцы реально не знают, что русские люди, оказывается, не пьют.

Во времена Российской империи был Иван Поддубный. По нему смотрели, какие русские сильные, богатыри и так далее. Ну хорошо, давай запретим единоборства. А кто нас тогда будет защищать? Еще есть одно заблуждение: если ты боец — то ты быдло и будешь использовать свою силу в обычной жизни. Это не так. Тот, кто реально имеет навыки, никогда не будет их применять на улице. Это ему не нужно.

Я не говорю, что Кашин ненормальный, просто у него свои герои. Может, ему нравится тот же футбол. Но это не значит, что надо запрещать ММА. Сейчас его смотрит, наверно, не меньше, чем тот же хоккей или футбол. Давайте тогда запретим вообще весь спорт, если он кому-то не нравится. Я не спорю, бывают разные бойцы, да и страна у нас разная. Мы не должны никого ущемлять. (Михаил Потапов)