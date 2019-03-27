Шлеменко поделился ожиданиями от дебюта Штыркова в UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился ожиданиями от дебютного боя Ивана Штыркова в UFC. Соперником россиянина, представляющего клуб "Архангел Михаил", будет американец Дэвин Кларк (9 побед и 3 поражения). Бой пройдет 20 апреля на турнире в Санкт-Петербурге.

- В первую очередь, я жду от Ивана победы. Хочу, чтобы он как можно быстрее прогрессировал и поднимался по лестнице UFC. То, что Иван получил приглашение на бой так быстро, может быть как знамение свыше. Эта ситуация сложилась случайно, но случайность - это псевдоним Бога. Надо расценивать бой с Кларком, как шанс, как часть пути. Уверен, что раз Иван согласился на бой, значит он трезво оценивает свои силы и будет готов к бою.

Я помню, как Иван приехал к нам в зал в начале своей карьеры. Я сравниваю то, каким он был тогда, и какой уровень у него сейчас, и мне нравится этот прогресс. Я стоял с ним в спаррингах, я знаю его очень давно. Я могу сравнить его с бойцами топовых организаций, он не уступает им ни в чем. Он зарекомендовал себя хорошими победами над разными бойцами, он набрался очень хорошего опыта и может зайти в UFC и хорошо стартануть.

Единственное, за что я переживаю - это весогонка на выезде. Вне дома она дается гораздо труднее, но Ваня уже сказал, что вес хорошо уходит, поэтому уверен, что все будет по плану. Скажу одно, турнир в Санкт-Петербурге мне был неинтересен, пока в кард не поставили Ивана, - сказал Шлеменко. (Михаил Потапов)