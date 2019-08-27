Шлеменко оценил шансы Макгрегора на возвращение

Экс-чемпион Bellator Александо Шлеменко в интервью «СЭ» заявил, что не видит смысла в возвращении бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

— Верите в возвращение Макгрегора?

— Если честно, я не вижу смысла его возвращении, потому что он превратился в алкоголика. На публике он постоянно мелькает с бутылкой, постоянно нетрезвый. Допустим, он вернется, и что это будет? Любому нормальному бойцу не составит труда справиться с алкоголиком. Как медийная личность — да, Конор хорош, а как претендент на титул — нет. Сейчас это жирный, кот, у которого куча денег, который постоянно лакает свой виски. Я не вижу, какая мотивация у него может быть для возвращения.

— Что думаете об истории с тем, что он ударил пожилого мужчину в баре?

— Я и говорю, он скатывается в алкоголики, он не может себя контролировать. Когда бьешь молодых и сильных, это можно понять, но пожилых людей... Он совсем морально опустился. (Михаил Потапов)

Полностью интервью Шлеменко здесь