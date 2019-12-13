Шлеменко и Штырков не уложились в вес перед боями в RCC

Российские бойцы смешанного стиля Александр Шлеменко и Иван Штырков не уложились в лимит весовых категорий перед боями в рамках турнира RCC 7. Их соперники — Дэвид Бранч и Ясубей Эномото также превысили лимит среднего веса (83,9 килограммов). Но бои не являются титульными, поэтому никаких санкций к бойцами применено не будет. К тому же, как сообщили в пресс-службе RCC, Штырков и Эномото договорились драться в промежуточном весе — до 85 кг.

Штырков и Эномото показали одинаковый вес: 84,85 кг. Шлеменко показал на весах так же 84,85 кг, Дэвид Бранч — 84,25 кг. Бои пройдут в субботу, 14 декабря, в Екатеринбурге. (Михаил Потапов)