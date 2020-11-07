Шевченко станут первыми сестрами,которые проведут бои на одном турнире UFC

На турнире UFC 255 в Лас-Вегасе впервые выступят сестры. Чемпионка в наилегчайшем весе Валентина Шевченко проведет бой с бразильянкой Дженнифер Майя, а ее сестра Антонина Шевченко — с другой представительницей Бразилии Арианой Липски.

На счету 32-летней Валентины Шевченко 18 побед и 3 поражения, а у 32-летней Майя — 18 побед, 6 поражений и 1 ничья. У 35-летней Антонины Шевченко статистика 7-2, а у 26-летней Липски — 13-5.