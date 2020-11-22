Шевченко прокомментировала четвертую подряд защиту титула чемпионки UFC

Валентина Шевченко после четвертой защиты титула чемпионки UFC в наилегчайшем весе прокомментировала победу над Дженнифер Майя по очкам.

«Очень тяжелый бой. Пять раундов всегда непросто проходить, но это хорошая попытка продышаться, посмотреть, как работает твой организм. Что могу сказать, на сегодня мое тело меня радует. Майя была хороша, но пока ей немного не хватает, чтобы стать чемпионкой», — сказала Шевченко сразу после боя.

На счету 32-летней Валентины Шевченко 19 побед и 3 поражения в UFC.