Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поднялась на 11-е место в списке лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории. Она обошла ирландца Конора Макгрегора. Лидирует Джон Джонс, Хабиб Нурмагомедов — второй.

1. Джон Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Даниэль Кормье

7. Макс Холлоуэй

8. Камару Усман

9. Роберт Уиттакер

10. Тони Фергюсон

11. Валентина Шевченко

12. Конор Макгрегор

13. Дастин Порье

14. Израэль Адесанья

15. Тайрон Вудли