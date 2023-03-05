Шавкат Рахмонов: «Колби Ковингтон или кто-то из пары Усман-Эдвардс — готовьтесь!»

Представитель Казахстана Шавкат Рахмонов (17-0) прокомментировал победу над американцем Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285. Рахмонов выиграл сабмишеном в 3-м раунде.

«Я очень рад, очень рад, прежде всего, поднять флаг Казахстана, спасибо Аллаху, что получилось сделать это. Я говорил, что мне осталось 1-2 боя до пояса, я готов к такому бою уже сейчас.

Нил отличный оппонент, никто не финишировал его до этого, он еще провалил вес, но я не хотел отменять этот поединок. Колби Ковингтон, готовься, или Усман — Эдвардс — один из вас будет со мной драться. Кто вообще в Казахстане поднимает спорт, всем спасибо, вперед, Казахстан!» — сказал Рахмонов.