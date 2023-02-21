Шара Буллет рассказал, когда дебютирует в UFC

Российский боец Шарабутдин Магомедов (ака Шара Буллет) рассказал «СЭ», когда ориентировочно проведет дебютный бой в UFC.

«Скорее всего, в июне-июле собираюсь дебютировать, — сказал Магомедов «СЭ». — Не собираюсь долго просиживаться. Я понял, что буду драться. Честно говоря, уже есть желание выйти в эту клетку. Вижу, что хорошие бои намечаются в среднем весе, и мне уже хочется показать себя, ворваться. Мое время придет. Просто нужно хорошо подготовиться. Профессионализма нужно добавить, так как это серьезная организация».

Согласно Sherdog, на счету Магомедова 11 побед и 0 поражений. Боец будет выступать в средней весовой категории.