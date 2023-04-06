Шаблий назвал Масвидаля нестабильным бойцом

Топовый российский легковес Bellator Александр Шаблий дал прогноз на бой своего товарища по команде Хорхе Масвидаля с Гилбертом Бернсом.

«С Хорхе мы вместе тренируемся в American Top Team вот уже на протяжении нескольких лет. Он замечательный партнер, мы всегда друг другу помогаем в тренировочном процессе. Но у него есть одна проблема — он нестабильный парень. То есть, когда он готовится к боям — он в зале, а когда боев нет, он может и вес лишний набрать, и прийти не в форме, неготовым. А так — у него есть все для победы: и техника, и защита от борьбы. Но к этому бою он готовился очень хорошо. Я застал часть его подготовки, когда готовился к бою против Тофика Мусаева. Хорхе в этом лагере делает большой упор на борьбу, ожидая, что Бернс будет с ним бороться. Буду болеть за Хорхе, мне он нравится, хороший парень. На Западе его считают гангстером, так что буду болеть за гангстера», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Масвидаль свой последний бой провел против Колби Ковингтона в марте 2022 года на турнире UFC 272. В этом противостоянии Хорхе потерпел поражение единогласным решением судей.

Бернс последний поединок провел против Нила Мэгни в январе этого года в рамках турнира UFC 283. В этом противостоянии бразильский боец победил сабмишном в первом раунде. На его счету 21 победа и пять поражений.